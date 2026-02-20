【漫画】この漫画をはじめから読むモラハラ(モラルハラスメント)とは、暴言や人格否定など倫理や道徳に反した行為により人に精神的苦痛を与えることで、職場や家庭において、さまざまなハラスメント行為が問題となっています。なかでも近年、言葉や態度で精神的に支配していく「モラ夫」に苦しむ妻たちが、SNSにその苦しみを綴るなどして「モラ夫」の実態がつまびらかにされてきています。そんなモラ夫を「モラ夫解体屋」の力を借