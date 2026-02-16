サントリー＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野で、この春から新たな企画「ナイトツアー」と大学生向けの「ドリンク スマイル」セミナーがスタートする。今回はその新企画の内容や魅力について、深掘りしていく。仕込みの工程では夜景をバックに製造設備を見学できる■夜景も見どころ！武蔵野ビール工場 ナイトツアー迫力ある工場の外観！※工事のため画像と実際の様子が異なる場合あり通常の工場見学を開催していない、夜の時間帯