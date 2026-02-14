不可解、自称Sサイズの女_P001【漫画】本編を読むこれはアパレル業界で勤めている販売員・七海さん(仮名・26歳)の実体験をもとに描いた物語である。店舗には日々いろいろな客が訪れるが、その日もひとり不思議な客が来店してきた。「すみません、試着いいですか？」とその客は声をかけてきた。笑顔で振り返った七海さんだったが、その後は笑顔も顔色も失ってしまう出来事へ発展していくのだった…。不可解、自称Sサイズの女_P002不