組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！ラフに着ることの多いフーディのゆるさはそのまま、キレイな見た目へマイナーチェンジ。「ちょっとそこまで」でも手抜きに見えない、エフォートレスな1枚をご紹介。カジュアルのイメージのフーディを上質なウールメルトンで仕立てて、ミニマルに再構築。くたっとしないハリ感をもたせて、肩ひじ張らない印象は