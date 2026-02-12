まもなくバレンタインデー！さらに、バレンタインデーを過ぎたらすぐにホワイトデーの準備が始まる。そこで注目したいのがライフスタイルストア「PLAZA(プラザ)」。かわいいスヌーピーのデザインがあしらわれた、バレンタインデーやホワイトデーにぴったりなギフトが充実している。PLAZAで買えるスヌーピーデザインのチョコギフト7選に続き、価格帯別におすすめのアイテムを紹介していこう。【写真】スヌーピーデザインのバレンタ