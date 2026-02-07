新丸ビル7階「丸の内ハウス」が、福井県の敦賀(つるが)・若狭(わかさ)地域の食材を使ったオリジナルメニューを、フロア内の飲食店全12店舗で提供する『丸の内から御食国「敦賀・若狭」へ 美し物-うましもの-グルメフェア』を2026年2月2日より開催している。【写真】鮨＆BAR 不二楼「敦賀、若狭の3貫セット」丸の内から御食国「敦賀・若狭」へ 美し物-うましもの-グルメフェア「御食国(みけつくに)」は、古代から海や山の幸を都に献