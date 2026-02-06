旅を楽しくするをテーマに国内外に75施設を運営する星野リゾートは、2026年にかけて全国で8施設を順次開業する。【写真】OMO5横浜馬車道からの眺望■横浜、門司港など歴史や文化を活かした施設に注目が集まる2026年4月21日(火)に開業する「OMO7横浜」BASEGATE横浜関内(夜景イメージ)特に注目すべきは、国内有数の観光都市・横浜での開業だ。2026年1月に地上154メートルの眺望を誇る「OMO5横浜馬車道」、4月には旧横浜市庁