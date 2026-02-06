【漫画】「最悪！夫の二重生活」を読むInstagram(@negimayo3)やブログで活躍するクリエイターのネギマヨさん。作画担当のネギさんと原作担当のマヨさんが手がける『最悪！夫の二重生活〜息子を愛人に会わせるイクメン夫〜』は、知人の体験談をベースにした衝撃作だ。育児に協力的な「優しい夫」が、実は愛人のもとへ息子を連れ出していたという異様な実態を描いている。■異様な二重生活の実態「最悪！夫の二重生活〜息子を愛人に