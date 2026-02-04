手頃な価格でリゾートステイを楽しめるバリュータイプのディズニーホテル、東京ディズニーセレブレーションホテル(R)。2026年1月15日、そんな同ホテルに、東京ディズニーリゾート(R)・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」をテーマにした客室、イマジニング・ザ・マジック“カラー・オブ・ファンタジー”ルームが登場。2026年6月30日(火)まで宿泊できる。【写真】宿泊者がもらえるポストカードは3種類！※