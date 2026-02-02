浅草雷門から仲見世へと続く参道は、海外からの観光客も多く訪れにぎわう、東京を代表する観光地だ。大きな屋根が印象的な浅草寺を参拝し、日本最古のジェットコースターのある浅草花やしきなどで昭和レトロな下町情緒を堪能したら、隅田川沿いを散策、あるいは電車に乗ってスカイツリーへ。日本一高い建造物からの眺めやショッピングを満喫。初めてでも外さない、浅草＆東京スカイツリー(R)を巡る王道コースだ。【写真で見る】初