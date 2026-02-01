私、お母ちゃんに捨てられたの…？【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramでエッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺ(@yuppe2)さん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「ほかの人にも読んでみてほしい」「大変な生涯」「人生で一番大切なことが書いてある漫画」など感動の声が続出している。