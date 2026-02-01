【実話】9歳で安心できる居場所を奪われた少女の過酷な人生！「今が一番幸せ」と語る92歳の祖母の話【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramでエッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺ(@yuppe2)さん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「ほかの人にも読んでみてほしい」「大変な生涯」「人生で一番大切なことが書いてある漫画」など感動の声が続出している。今回、漫画で描かれている92歳(取材時)のおばあちゃん・キヨさんにインタビューを実施！主人公であるキヨさんと、作者でキヨさんの孫であるゆっぺさんに、本作について話を聞いた。
エッセイ漫画「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」を描いた漫画家のゆっぺさんは、Instagramでの投稿をきっかけに漫画制作を本格化させた。この物語の主人公はゆっぺさんの祖母であるキヨさんだ。ゆっぺさんは本作を描くにあたり「昔と今を比べるだけで遥かに幸せだと思いますが、現代では幸せを感じられないという声も聞きます。『なぜ、現代では幸せな状況なはずなのに、幸せを実感できないのだろう』というところを問いかけたい…」とこの作品に込めた想いを語ってくれた。
幼少期に養母から壮絶ないじめを受けながら育ったキヨさんは92歳となり、「今が一番幸せ」と笑顔で語る。現在は息子さん夫婦の隣にひとり暮らしで、「とにかく気楽！食べたいものは自分で作って、休みたいときに休んで、仕事したいときに外へ出て行って。本当に、こんな幸福なことはないです。昔は、そうはいかなかったので」と言い切る。また、キヨさんは「健康であることもありがたい」としみじみと語る。あんな過酷な環境でも体を壊さず生き抜いてこられたのは健康な体に産んでくれたお母さんのおかげだと感謝しているという。キヨさんはこれから挑戦したいこととして、「今までいろいろなことを、やりたくなってやりかけて、仕舞い込んでいるので…それをやりたいです」と穏やかな笑顔で話してくれた。
不幸な過去があっても、今を幸せだと思える人生は築ける。その力強いメッセージがこの作品には込められており、キヨさんの生き方は現代を生きる私たちの心にも静かに響くはずだ。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)、キヨ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。