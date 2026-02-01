死んだ猫が現れた。私を恨んでるの？【漫画】本編を読む子供のころに飼っていた愛猫グレは、突然発作を起こして死んでしまった。共働きで両親がいないなか、突然のグレの発作に優は怖くて逃げ出してしまう。「あの時、病院に連れて行っていれば…」後悔の念が消えないペットロスを描いた、めぐお(@8MEGUO8)さんの「死んだ飼い猫と再会した後ろ暗い飼い主の話」を紹介しよう。本作は、ペットが亡くなってしまった後悔を抱く飼い主た