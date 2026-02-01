「死んだ愛猫が見えてるのは私だけ？」愛猫が現れた“本当の理由”に「涙が止まらない」と感動の嵐【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供のころに飼っていた愛猫グレは、突然発作を起こして死んでしまった。共働きで両親がいないなか、突然のグレの発作に優は怖くて逃げ出してしまう。「あの時、病院に連れて行っていれば…」後悔の念が消えないペットロスを描いた、めぐお(@8MEGUO8)さんの「死んだ飼い猫と再会した後ろ暗い飼い主の話」を紹介しよう。本作は、ペットが亡くなってしまった後悔を抱く飼い主たちから「同じ経験をして、今も後悔している」「救われた」「涙が止まらない」などの声が届いている。めぐおさんに制作秘話や作品に込めた想いについて話を聞いた。
作者のめぐおさんに本作を描いた経緯について聞いてみると、「当時ついてくれていた担当編集さんと賞に応募する作品をいくつか制作していて、創作漫画の内容が思いつかず『自身の体験に近いエピソードなら描けるかも…』と思ったんです」と、当時を振り返りながら語ってくれた。
本作は“後悔”という感情が軸になっており、「作品内では伏せていますが、『人に話せないような後悔を抱えている人がいるかもしれない』と思い執筆しました。こうであってほしいというエゴでもある、願望的な作品です」と制作に込めた思いを明かす。
また、主人公の愛猫・グレには実在のモデルがいるそうで、「小学生のころに拾って、18歳の時に亡くなった子がモデルです。頭がとてもよくて、自分が落ち込んでいると、ずっとそばにいてくれるような心優しい子でした」と懐かしそうに振り返る。
ペットロスで後悔している人の心情に寄り添うような本作だが、めぐおさん自身の体験も重ねて描いているそうで「幼いころから保護した猫たちと暮らしていたので、いろんな子たちへの思いを凝縮して描きました」と自身の経験が土台にあることを語ってくれた。
大切な存在を失ったあとも、飼い主の心には消えない想いが残り続ける。何十年という時間が経っても、その記憶や後悔を簡単に手放すことはできない。本作「死んだ飼い猫と再会した後ろ暗い飼い主の話」は、そんな想いを抱えながら生きている人が決して少なくないことを教えてくれる作品だ。心の奥に後悔を抱えたままの日々を過ごしている人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：めぐお(@8MEGUO8)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。