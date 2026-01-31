各施設が独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」は、花粉シーズンに辛い症状を気にせず快適に過ごすことができる、沖縄県への旅を提案する。【写真】朝焼けが広がる、星のや竹富島の集落星のや沖縄の目の前に広がる自然海岸2026年は全国の広い範囲で、花粉の飛散が予測(※1)されており、外出を控える人も多いとされている(※2)。しかし、沖縄県はスギやヒノキの花粉が少なく(※3)、「避粉(ひふ