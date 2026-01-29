2026年2月1日(日)は「東京水素の日」。この記念日に合わせて、1月31日(土)・2月1日(日)の2日間、TAKANAWA GATEWAY CITY(東京・高輪)で親子向けイベント「水素がうごかす未来シティ」が開催される。本イベントでは、水素社会を「知る・遊ぶ・味わう」をテーマに、未来の暮らしを親子で体験できるさまざまなコンテンツが盛りだくさん。入場無料・事前予約不要だから、今週末のおでかけ先にぴったりだ。【画像】オープニングイベント