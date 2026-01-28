組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！「白や黒を選びがち」な使い勝手のいいベーシックアイテムをグレーにかえてみると？シーンレスに活躍する端正なえり元のウールのロングコート。知性や好感度はそのままに、ニュートラルな色によってやわらかさや深みが増すのグレーの利点。そでに丸みを持たせたユニセックスなサイズ感。なのにすっきりと見える