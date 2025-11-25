「夢見る四葉」01【漫画】本編を読む＜自分には才能がないと自覚して夢を諦める女子高生だが…!?＞中学生のころから漫画を描き続けている腹ぺこ ららばいさん(@harapekoLullaby)の『夢見る四葉』は、女子高生が将来の夢に葛藤する心情をリアルに描き、読者の涙を誘っている。今回は本作を紹介するとともに、誕生の経緯について著者に話を聞いた。02030405■「四葉が見たい」妹の最期の願い高校生の幸(さち)はイラストレーターを夢