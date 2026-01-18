いつもの日常が輝き出す。きらめく美しさと実用性が融合したステンレスボトルが登場！
タケヤ化学工業株式会社は、保温もできるステンレスボトル「トラベラー」シリーズの新たなラインナップとして、「スペシャルセレクション」を2026年1月5日より販売開始した。
【写真】ディープナイト、ゴートシルバー、オーシャンビューの3色がそろい、日常にも旅にも特別感を添える
■「トラベラー スペシャルセレクション」の開発背景
日常使いのアイテムにも個性を求める声が高まるなか、従来の定番カラーとは一線を画す「特別感」を表現したのが本シリーズだ。光の反射やフタの色とのバランスを細部まで検証し、上品さを保ちながらも存在感のあるデザインに仕上げている。
■「トラベラー スペシャルセレクション」の特徴
本体には、繊細なラメをちりばめたようなサンドストリーク塗装を採用。光を受けてさりげなく輝き、日常のワンシーンを華やかに彩る。保温・保冷性能は従来モデルと同等で、見た目の美しさと実用性を両立したシリーズとなっている。
フタはワンタッチで開閉できる構造を採用し、ロック機能も搭載。不意に開く心配がなく、外出先でも安心して使える。底部には滑り止めのシリコーンパッドを備え、キャリーハンドル付きで持ち運びにも便利だ。温かい飲み物を飲みやすい形状の飲み口も特徴で、旅行やビジネスシーンでの使用にも適している。
タケヤ公式オンラインストアをはじめ、楽天市場、Yahoo！ショッピング、Amazonのタケヤ公式オンラインストア、および取り扱い実店舗で購入できる。
■製品概要
■品名：タケヤフラスク トラベラー17 スペシャルセレクション
■価格：3960円
■カラーバリエーション：ディープナイト、ゴートシルバー、オーシャンビュー
■容量：500ミリリットル
日常使いのボトルにも個性を求める人にとって、選択肢の幅が広がる本商品。仕事や旅の相棒として、気分を高めるアイテムとして、機能性とデザイン性の両立を重視する人に注目してほしい1本だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
