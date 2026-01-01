1【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で「展開が気になりすぎる!」と話題を呼び、多くの読者をムズキュンさせた漫画がある。コマkomaさん(@watagashi4)が描く『家族経営のスーパーの女の子と近くの工事現場のお兄ちゃんの話』だ。 本作は、手作り弁当に胃袋を掴まれた作業員と、弁当を作る店員の女の子が、顔を合わせることなく電話越しの交流で惹かれ合っていく純愛ストーリーである。 電子コミックス化もされている本作の魅力と、キ