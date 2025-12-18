「素肌とセーター」のいい関係セーターの醍醐味はふいにのぞく素肌とのギャップ。肌を包み込むような、セーターの暖かくやさしい質感が相まって、簡単にキレイがかなう。分かりやすい色気でも、単なるルーズさでもない。デコルテや腕をあえてのぞかせることで生まれる「隙のある女らしさ」を演出するセーターをピックアップ。のぞく鎖骨とふんわりとしたモヘアモヘアニット／TICCAサテンスカート／BALLSEYモヘアと鎖骨のコントラ