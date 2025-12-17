◆これまでのあらすじニューヨークへ転勤することになった総合商社勤務の遥斗。付き合っていた彼女にフラれたことをきっかけに、新しい出会いを探すことに。様々な人と出会う中、日本人で現地のコンサル会社に勤める莉乃と出会う。遥斗は莉乃に惹かれるが「今はデーティング期間だから」と牽制されて…。▶前回：「何度デートを重ねても、恋人じゃない」海外の曖昧な関係に翻弄されるのは、女性だけじゃなかったVol.7 ニュー