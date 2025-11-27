2025年秋から、『室蘭プリンスホテル』の朝食メニューが全面的にリニューアルされました。 画像：野口観光マネジメント株式会社 室蘭名物の室蘭焼き鳥風丼やカレーをはじめとした、和洋メニューの拡充と、地元・北海道の味覚を取り入れた新メニューが登場！ 画像：野口観光マネジメント株式会社 大滝で育った甘味たっぷりのトマトで作ったトマトカレーもおすすめです◎詳細情報 室蘭プリ