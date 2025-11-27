レブロンの人気リップ「スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック」から、透明感とツヤをまとった新色「001 ミー デイ」が12月11日(木)に発売。水分を抱えたようなうるみツヤとシアーな発色で、大人の唇をふっくら見せてくれる一本です。ミルクを落としたようなまろやかブラウンは、肩の力が抜ける“自分を甘やかすご褒美カラー”。 ミルクブラウンが叶える“やさしい余裕”