「意外性が可愛い」アウター使い勝手のいいベーシックな形はそのままに、素材感やシルエットをチェンジ。特別感をもたらしつつ、デザインほど気張らない。「変わらないよさ」と「変えたい気分」のどちらもかなえてくれる、新鮮味のあるアウターをご紹介。ダウンらしからぬ甘さぷっくり丸いシルエットと、白みがかったパステルブルーがポイント。超軽量生地ながら丈夫で破れにくいという、可愛い見た目をいい意味で裏切る本格派。