「軽い・スタイルUP・疲れない」ハイソールブーツ引き続き人気を集めるボリュームソールは、カジュアルに転びすぎないよう無地の黒でセレクト。存在感を放つボリューミィなハイソール、その見た目に反して軽く「スニーカー感覚で履ける」新名品をご紹介。スマートなフォルムと5cmソールずるっとしたロングニットや、あえて溜まるほど長いワイドパンツ。そんな「ゆるさ」を主役にした日、足元まで華奢だと全体が間延びして見えがち