「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！“ニューヨーク恋愛物語”に“達人たちの切り札の店5選”から“1人15,000円以内で、難易度の高い相手も満足するセンスのある店”まで。さて、栄えあるベスト１は？★第１位ニューヨーク恋愛物語：将来有望な28歳商社マンのプロポーズを、彼女が断ったワケニューヨーク。眠らない街で、スマホを片手に恋を探す男がいる。日本でも海外でも主流となった