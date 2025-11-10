Àè½µ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª£±°Ì¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Îø°¦Êª¸ì¡§¾ÍèÍË¾¤Ê28ºÐ¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¡¢Èà½÷¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¥ï¥±
¡úÂè£±°Ì
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Îø°¦Êª¸ì¡§¾ÍèÍË¾¤Ê28ºÐ¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¡¢Èà½÷¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¥ï¥±
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£Ì²¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤ËÎø¤òÃµ¤¹ÃË¤¬¤¤¤ë¡£
À®À¥ÍÚÅÍ¡¢28ºÐ¡£Áí¹ç¾¦¼Ò¶ÐÌ³6Ç¯ÌÜ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÃóºßÃæ¡£
¤½¤Î¸ª½ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò³«¤±¤Ð¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï»³¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÏÀ±¤Î¿ô¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤òµö¤»¤ë¡ÈÃ¯¤«¡É¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£
À®¸ù¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢ÍÚÅÍ¤ÎÎø¿ÍÃµ¤·¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡úÂè£²°Ì
¡Ö»Å»ö¤«Îø°¦¤«¡×¤É¤Á¤é¤ò¼è¤ë¤«¤òÇ÷¤é¤ì¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯»Å»ö¤òÁª¤ó¤À½÷¡£10Ç¯¸å¡Ä
¡Ö¤é¤·¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤ÏÌñ²ð¤À¤è¤Í¤§¡£¥¢¥¿¥·¤Ï¡¢¥¢¥¿¥·¤é¤·¤µ¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¿´Äì¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢À¾ËãÉÛ¤Î½÷Äë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤ÊÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÌñ²ð¤À¤È»×¤¦¤À¤±¤µ¡£¤Ç¤âº£¥¢¥¿¥·¤Ï¡¢¤½¤ÎÌñ²ð¤Ê¸ª½ñ¤Ç¥¢¥ó¥¿¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¸÷¹¾¤Î»ëÀþ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¥á¥°¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¶¼Ç÷¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤µ¡×
¡úÂè£³°Ì
¡Ú2¼¡²ñ¤ÎÅ¹Áª¤Ó¤Î¶Ë°Õ¢¡Û2¼¡²ñ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡õ¼ò¾ì¡×¤Ç¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡ªÃ£¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÚ¤ê»¥¤ÎÅ¹5Áª
Àè¤Î£±¼¡²ñ¤ÇÁê¼ê¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Æ¤â¤Ã¤È¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î£²¼¡²ñ¤ÎÅ¹¤Ø¤È¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ë¤Î¤¬Áê¼ê¤Ø¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¸ÄÀ¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µ®Êý¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê°ìÁØÅÁ¤ï¤ëÉð´ï¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤ëÂç¿Í¤Ï¡ÈÀïÎ¬Åª¤ÊÅ¹Áª¤Ó¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª²ñ¿©¾å¼ê¤Ê¤¢¤Î¿Í¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î£²¼¡²ñ¡×¥á¥½¥Ã¥É Vol.2¤Ï¡¢¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÅ¹5Áª¡£
¡úÂè£´°Ì
Ý¯ºä46Â¼°æÍ¥¤¬½éÂÎ¸³¤Î¡È¶äºÂ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ò¿¡É¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡¢É½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÄ©¤à¼«¿®¤Î¸»
ÀÎ¤âº£¤â¡¢¡È¶äºÂ¤Çò¿¡É¤ÏÂç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ÎÂè°ìÊâ¡£
21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÝ¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Â¼°æ Í¥¤µ¤ó¤¬½éÂÎ¸³¤¹¤ë¤á¤¯¤ë¤á¤¯¤Þ¤°¤í¿Ô¤¯¤·¤Î°ìÌë¤È¤Ï¡£
¡úÂè£µ°Ì
²ñ¿©¤ËºÇÅ¬¤ÊÅ¹5Áª¡£1¿Í15,000±ß°ÊÆâ¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Áê¼ê¤âËþÂ¤¹¤ë¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÅ¹
²ñ¿©¤Î¶Ë°Õ¡£
¾ò·ï¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê15,000±ß°ÊÆâ¤Ç¡¢¥ÉÄêÈÖ¤äSNS¤ÇÏÃÂê¤ÎÅ¹¤è¤êÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Å¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î£µ¸®¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
