ettusais（エテュセ）より2025年冬新作コスメコレクションが登場！人気のマスカラベースや、パール配合のスキンケアパウダー、リップエッセンスのほか、アイシャドウ、アイライナー、ティントルージュの新色が11月6日（木）より順次発売されます。今回は編集部によるリアルなレビューつきでご紹介します。ettusais（エテュセ）2025年冬新作コスメettusais（エテュセ）2025年冬新作コスメ『エテュセマスカラベースリッチ