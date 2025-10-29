雷に怯えるアグちゃんを守りたい…！ご機嫌なままお散歩に出たふたり。なかなか帰ってこなくて迎えに行くと／ターとアグのしあわせ日和（1）仲良しな猫と犬の毎日を、飼い主である著者がやさしいタッチで描くコミックエッセイ。元野良猫・ターコロと保護犬・アグの日常を、写真や動画で紹介しているSNSアカウント「ターとアグ」をご存知ですか？ ふたり（2匹）の毎日がイラストやコミックで発表されると、SNSで話題となりました。