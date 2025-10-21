忙しい毎日に、心と体をやさしく整える時間を♡ナイトウェルネスブランド「BARTH（バース）」から、限定のラベンダー香るケアセットが登場します。「BARTH Body & Hand Care Set Scent of Lavender」は、バスタイムからスリープタイムまでのひとときをやさしい香りで包み込む特別な3点セット。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです♪ ラベンダーの香りで包むBARTHの