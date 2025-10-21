ラベンダーの香りで癒しの夜♡BARTHの限定セットで極上ナイトルーティンを

忙しい毎日に、心と体をやさしく整える時間を♡ナイトウェルネスブランド「BARTH（バース）」から、限定のラベンダー香るケアセットが登場します。「BARTH Body & Hand Care Set Scent of Lavender」は、バスタイムからスリープタイムまでのひとときをやさしい香りで包み込む特別な3点セット。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです♪

ラベンダーの香りで包むBARTHの限定セット

心地よいラベンダーの香りが広がる限定コレクション「BARTH Body & Hand Care Set Scent of Lavender」は、2025年10月21日（火）より全国のバラエティショップなどで順次発売。セット内容は以下の3点です。

・薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX LavenderFog 9錠（3回分）

・BARTH オイルイン シームレス ボディスクラブ ラベンダー＆オレンジピール ミニサイズ（30g）

・BARTHプレミアムハンドクリーム ラベンダー ミニサイズ（20g）

販売価格は2,464円（税込）。バスタイムからスリープタイムまでをラベンダーの香りで満たし、日々のセルフケアを格上げしてくれます。

おやすみ前の癒しを叶える香りとテクスチャー

「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX LavenderFog」は、温浴効果と香りを両立した入浴剤。

炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムを配合し、疲労回復を促進します。ラベンダーなど10種の天然精油*3をブレンドし、心安らぐ香りがバスルームに広がります。

価格は9錠（3回分）1,144円、30錠（10回分）3,190円、120錠（40回分）8,980円（税込）。

「BARTH オイルイン シームレス ボディスクラブ ラベンダー＆オレンジピール」は、2種のソルト*4とホホバ種子油などの美容保湿オイルを配合。

心地よい粒感で古い角質をやさしくオフし、しっとり肌へ導きます（200g 1,980円）。

さらに「BARTHプレミアムハンドクリーム ラベンダー」は、14種の美容保湿成分で手荒れを防ぎ、みずみずしい手もとを保ちます（50g 1,320円）。香りに包まれながら、一日の疲れを癒してくれるアイテムです。

*3 香料成分

*4 研磨・スクラブ剤：塩化Na

ギフトにもぴったり♡香りで整えるナイトケア

大切な人へ想いを込めたギフトにもぴったりなBARTHの限定セット。上質な香りと保湿ケアを兼ね備え、年齢を問わず喜ばれるアイテムです。

やさしいラベンダーの香りがリラックスを誘い、上質なナイトルーティンを叶えてくれます。

心と体を整える、BARTHの癒しのひととき♡

1日の終わりに、ラベンダーの香りで心も肌もやすらぐひとときを。BARTHの限定セットは、疲れを癒す入浴剤から、ボディ・ハンドケアまで揃った贅沢なナイトケアアイテムです。

自分を労わる時間を、少しだけ上質に。穏やかな香りとともに、深いリラックスを感じてみてください♪