¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯µé¤Î¥Û¡¼¥à¥±¥¢¤Õ¤È¶À¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢»õ¤Î²«¤Ð¤ß¤ä¸ý½­¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç»õ¤òÇò¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¥Û¡¼¥à¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÈþÍÆÄÌ¤¿¤Á¤¬¡Ö¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÉÊ¤Ï¡©¡ÚÅ°ÄìÅª¤ËÇò¤¯¤·¤¿¤¤¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¸ú²ÌÂç¡ªReve Allbe Natural Tooth Gel 65g 4,620±ß¡¿¥¤¡¼¥ê¥¹¡Ö±ø¤ì¤òºï¤ê¤È¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿§ÁÇ¤òµÛÃå¤·¤ÆÇò¤µ¤ò¤È¤êÌá¤¹»õ¤ß¤¬¤­¥¸¥§¥ë¡£»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é»õ¤¬¶¯¤¯¡¢Çò¤¯¤Ê