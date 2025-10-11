洗練と女性らしさを象徴するブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」が、ブランド誕生15周年を迎えます。記念すべき節目を祝して発表された「15th ANNIVERSARY COLLECTION －Tied with Grace－」では、俳優／アーティストののんさんをモデルに迎え、リボンモチーフを纏ったエレガントなコレクションを展開。オンラインでの先行予約と共に、全国3都市でLIMITED CONCEPT STOREも開催されます。 FR