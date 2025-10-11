FRAY I.Dが15周年！のんが纏う「Tied with Grace」コレクション♡

洗練と女性らしさを象徴するブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」が、ブランド誕生15周年を迎えます。記念すべき節目を祝して発表された「15th ANNIVERSARY COLLECTION －Tied with Grace－」では、俳優／アーティストののんさんをモデルに迎え、リボンモチーフを纏ったエレガントなコレクションを展開。オンラインでの先行予約と共に、全国3都市でLIMITED CONCEPT STOREも開催されます。

FRAY I.D×のん「Tied with Grace」コレクション登場

FRAY I.Dがブランドデビュー15周年を記念して発表した「Tied with Grace」コレクションは、リボンをテーマにした上品で遊び心あるアイテムがラインナップ。

モデルにはアーティストののんさんが起用され、リボンアートにも造詣の深い彼女が、知的でしなやかな魅力を表現しています。

コレクションでは、ジャケットやスカート、コート、ワンピースなど多彩なアイテムを展開。価格はジャケットが29,920円、スカート18,920円、コート52,800円など。

サイズは0・1の2サイズを中心に展開しています。どのアイテムにも、FRAY I.Dらしいモダンなフェミニニティが感じられます♡

3都市で開催！LIMITED CONCEPT STORE詳細

15周年を記念したLIMITED CONCEPT STOREは、新宿・名古屋・大阪の3都市で開催。

・名古屋髙島屋：2025年10月22日(水)～10月28日(火)

・ルミネ新宿：2025年10月24日(金)～10月30日(木)

・大阪髙島屋：2025年10月29日(水)～11月4日(火)

LIMITED CONCEPT STORE３店舗・オフィシャルオンラインストア・MASH STORE・ウサギオンライン限定

名古屋髙島屋限定カラー

ルミネ新宿限定カラー

大阪タカシマヤ限定カラー

会場では全コレクションを一足早くチェックできるほか、来場者限定のノベルティも登場。

税込17,000円以上で「リボントート」、34,000円以上で「PCケース」、80,000円以上で「ワイヤレスイヤホン＆ケース」がもらえる豪華特典も。

さらに、各会場ではMAポイント10％付与のキャンペーンも実施されます。

限定カラーアイテム＆先行予約情報

今回のコレクションでは、店舗限定カラーのリミテッドアイテムも登場。

リボンディテールフローラルワンピース

価格：25,300円

サイズ：0／1（カラー：MIX）

ドレープサテンキャミソールワンピース

価格：24,200円

サイズ：0／1（カラー：BRW）

ファーリバーミドルコート

価格：46,200円

サイズ：0／1（カラー：PNK）

これらはLIMITED CONCEPT STORE3店舗、オフィシャルオンラインストア、MASH STORE、ウサギオンライン限定カラーとして展開されます。

すべてのアイテムは10月6日(月)12:00より先行予約がスタートし、11月下旬頃に順次お届け予定です。

15周年を彩る“リボン”の魔法をあなたにも♡

ブランドの原点にある「女性のしなやかさと意志の強さ」を再定義したFRAY I.Dの15周年コレクション。

リボンが象徴する優雅さと自由な美意識が、のんさんの着こなしを通じて新たなメッセージとして広がります。

LIMITED CONCEPT STOREで、あなただけの“Grace”を見つけてみてはいかがでしょうか♪