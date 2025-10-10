アマン東京では2025年のクリスマスに向けて、2種類のオリジナルケーキ『ノエル ブラン』と『ノエル ノワール』、さらに冬の定番焼き菓子『シュトレン』を用意♡11月1日（土）午前11時より予約受付開始、12月1日（月）より販売スタート。雪の舞う冬空や大手町の森をイメージしたケーキで、心温まるホリデーシーズンを彩ります♪ 可憐な雪景色を表現『ノエル ブラン』 ノエル ブラ