蒸しパンの完成！85kg→55kgへ！大幅なダイエット成功で変わったこと／食べるのを1回も我慢せずに30キロ痩せました！（1）運動が嫌いで仕事も在宅。ごはんもパンも、甘いものも大好き！気がつけば、体重が85kgにまで達していました…。昔からぽっちゃり体型で、食べることが大好きな夏木つなさん。上京後のブラック会社勤務やその後の在宅仕事をしていくなかで「私って、太ってるなあ」という自覚はありながらも「まあ、いっか！」