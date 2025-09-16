まずは簡単そうな蒸しパンから。おからパウダーでパンの誘惑に打ち勝つダイエット
85kg→55kgへ！大幅なダイエット成功で変わったこと／食べるのを1回も我慢せずに30キロ痩せました！（1）
運動が嫌いで仕事も在宅。ごはんもパンも、甘いものも大好き！気がつけば、体重が85kgにまで達していました…。
昔からぽっちゃり体型で、食べることが大好きな夏木つなさん。上京後のブラック会社勤務やその後の在宅仕事をしていくなかで「私って、太ってるなあ」という自覚はありながらも「まあ、いっか！」と、見ないふりをしてきたそう。
そんなつなさんを大幅なダイエットに駆り立てたのは、どハマりした趣味の観劇。ファンミーティングでの衝撃的な出会いをきっかけに、「私もきれいになって、もっと自分のことを好きになりたい！」とダイエットを決意するのです。
つなさんの、七転び八起きなダイエットエピソードをお送りします。
※本記事は夏木つな著の書籍『食べるのを1回も我慢せずに30キロ痩せました！』から一部抜粋・編集しました。
■ふっかふか！ 魔法のパウダーで蒸しパン作り！！
著＝夏木つな／『食べるのを1回も我慢せずに30キロ痩せました！』