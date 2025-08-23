「スタイルUP・カバーを両得」 地厚な風合いのノースリーブ1枚で着るのはもちろんのこと、スカートやパンツとの合わせにも好相性なキャミソールタイプ、着ていく場所を選ばずに使える、品のいいノースリーブ。ウエストが上がって見える、メリハリのきいたシルエット、さらに多少厚みを持たせた生地感なら、動いてもヒラつきすぎず、シルエットの美しさをキープできる。正面はハンサム・後ろはツヤっぽくバックシアーマキシワンピー