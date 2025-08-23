どう着てもスタイル良く見える 「どこへでも着ていける」ワンピース





「スタイルUP・カバーを両得」 地厚な風合いのノースリーブ

1枚で着るのはもちろんのこと、スカートやパンツとの合わせにも好相性なキャミソールタイプ、着ていく場所を選ばずに使える、品のいいノースリーブ。ウエストが上がって見える、メリハリのきいたシルエット、さらに多少厚みを持たせた生地感なら、動いてもヒラつきすぎず、シルエットの美しさをキープできる。







正面はハンサム・後ろはツヤっぽく

バックシアーマキシワンピース／クラネ（クラネデザイン） 端正なIラインを飾るように、２つの素材をドッキング。背面は光沢をともなった透け感がありドレッシーに。







よそ行き顔のデニム

デニムワンピース／ロンハーマンメリハリのあるシルエットのデニムワンピは、脱力感と品のよさを両得。スクエアネックが素肌をヘルシーにデコレーション。







カットソーで可憐なデザイン

ノースリーブワンピース／デミリー ハーツ ロンハーマン（ロンハーマン） しなやかなカットソー素材で仕立てた、ノースリーブ。肩から背中にかけてフリルを贅沢にあしらい、動くたびに揺れる軽やかさと、どこかセンシュアルな雰囲気をプラス。大胆に開いた背中も、フリルのおかげでいやらしさはなく、むしろチャーミングな肌見せに仕上がる。







