ナチュラル素材の心地よさはそのまま、ONの日にも対応するきちんと感は求めたいから。ラクすることが目的ではなく正す服としてキレイに着られる、リネンアイテムをラインアップ。リゾートムードに傾かない「映える色のワンピース」たっぷりと広がるシルエットに開放感を高める深いVネック。優雅なリネンワンピースは、あえて華やかな色でとり込むと、ナチュラルな雰囲気にとどまらずオケージョンにも似合うルックスに。ピンクの中