¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¤¬¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¤¬Ë­ÉÙ¤ËÂ·¤¦¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¡£¤É¤ì¤âÍ¥½¨¤Ê¥â¥Î¤¾¤í¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ô¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»î¤·¤Æ¤­¤¿ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¬¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï¡© Ê£¿ô¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬»ØÌ¾Çã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿Ì¾ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÃÏÌ£¤À¤±¤É¤«¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Â¸ºßºÙ¼´ÌÊËÀ 200ËÜ¥±¡¼¥¹Æþ 250±ß¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÌÊËÀ¤è¤ê¤âºÙ¤¯¡¢¤«¤Ä¿Ä¤¬¾¯¤·¤ä¤ï¤é