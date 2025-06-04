どこへでも着ていける「ちょうどいい」ワンピースキレイすぎでもない、ラフでもない。ゆるくもなく、細くもない。暑くもなく、薄すぎない。そんな消去法で選ばれた＝「ちょうどいい」ワンピースを捜索。ポイントはスポーツウエアに使われるような素材やパーツが入ることで、ワンピースが軽快に。さらに黒によって気品も生まれ、気どらないけど女性らしい印象を演出。日常も休日も旅行にも。合わせる小物や羽織りモノの幅も広い「こ