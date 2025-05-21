着方の幅が広がる「違いがある」シャツワンピースそのまま着てももの足りなさを感じさせず、着てみたいアイテムも許容してくれるから。頼れるワンピースは、やっぱり黒と認定。ボタンの開け方次第で印象を操作できるシャツワンピ。「スタイルよく見えて着回しもきく」そんな理想のタイプをピックアップ。うれしい「2WAY仕様」シャツワンピースバナナ・リパブリックたっぷりとした身幅とラウンドしたすそ。フロントのボタンを、