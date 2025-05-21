取り入れるだけで品格に磨きがかかるトレンチ風デザインは知性あるビジュアルがオフィスにマッチ。今回ピックアップする「トレンチ風ワンピ」はオフィスで浮かずに華やかさを醸せて、会議や社外打ち合わせ、会食でも主役に。トレンチデザインならではの知的さと、ワンピースの華感で全方位的な好印象を獲得できます♡トレンチ風ワンピースでエレガントに通勤！シャツをレイヤードした旬のダブルカラーで優美なオフィスルック