組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！毎日のように着ているニットのよさをほかのアイテムにも見いだすとしたら？使い方は同じ、「ニット感覚で使えるニット以外」のトップスで装いを新しく。ニット同様1枚でも着映えて、重ね着も容易いボリューミィなメンズサイズのフリース。クラシカルなムードに寄せる、こっくりとした深い赤をセレクト。厚み