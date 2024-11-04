カルビーは、2024年11月4日から、リニューアルした「ピザポテト」を全国のコンビニエンスストアで先行販売します。なおコンビニエンスストア以外の店舗では、11月上旬より順次店頭で切り替えて販売します。より濃厚で背徳感のあるジャンクな味わい1992年に誕生した「ピザポテト」は、ポテトチップスにチーズ味フレークやパセリなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品です。15代目となる今回のリニューアルでは「