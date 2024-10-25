潰した アボカドをからめてクリーミーに「サラダチキンとアボカドのサラダ」【レンチンサラダチキン】【画像で確認】超しっとり！基本のレンチンサラダチキンの作り方ヘルシーなだけでなく、美しい肌や髪のために欠かせないタンパク質が豊富なので、女性の強い味方になってくれる「サラダチキン」。とはいえ、食べ方は、野菜にサラダチキンをのせる、というワンパターンメニューになりがちです。そこで今回は、アボカドと合わせる