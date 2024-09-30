「翌朝のコンディションが変わる」習慣ファッション・美容業界で忙しく働くデザイナーやPR、美容師など16人のナイトルーティンをのぞき見。ストレスフリーな使い心地、癒される香り、ホッとするフレーバーなど。寝る直前に手にとるものほど、その人のこだわりが反映されているともいえる、選ばれしアイテムをご紹介。【お風呂で温まる】発汗作用は試した中でもNO.1!ヒマラヤ岩塩バスソルト 520g 1,980円／アムリターラ「今まで試