きれいな素肌を目指すためのスキンケアを、様々な美容系資格を有する美肌の持ち主・千國めぐみさんに徹底取材。突然おとずれた肌の不調や、早く直したい肌の悩み、またすぐに効果が期待できそうな頼りがいのある逸品。その豊富な知識と専門的角度から見て選び使い続けている「ゆるぎない1軍」のコスメを公開。コスメ選びのポイントは「肌に効く高成分」（千國めぐみさん・モデル・俳優） 化粧品成分検定1級、美容薬学研究1級など、